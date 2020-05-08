Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 230'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 230'a çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 642 artışla 210 bin 86'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 868'i yoğun bakımda olmak üzere, 22 bin 724 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı bir aydır düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 755 artarak 55 bin 782'ye ulaştı.



Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 243 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 497'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 733'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 230 oldu.



- Tedbirler gevşetilecek



Fransa, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılmasına karar vermişti.



Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Bu tarihten itibaren kreş ve ilkokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Ortaokullar salgının etkili olmadığı bölgelerde 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokullarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.

Paris dışındaki kentlerde alışveriş merkezleri de kapılarını açacak.



