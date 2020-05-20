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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:59:41 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.
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