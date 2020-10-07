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Aktüel Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:27:55 -
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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