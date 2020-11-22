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Dünya Fransa'da koronavirüs vaka sayısı düşüyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı düşüyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:31:00 -
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı düşüyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 157 artışla 2 milyon 140 bin 208'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 13 bin 585 kişiden 2 bin 69'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14 oldu.

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