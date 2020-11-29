Fransa’da koronavirüs can almaya devam ediyor

Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki düşüş sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 784 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 218 bin 483’e ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 198 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 52 bin 325’e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 391’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 382 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.