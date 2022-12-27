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Spor

Fransa'da kılıçlar çekildi! Şok suçlama...

Karim Benzema'nın menajeri, Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndaki durumu hakkında Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:09:00 -
Fransa'da kılıçlar çekildi! Şok suçlama...

Karim Benzema'nın menajeri, Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndaki durumu hakkında Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupası öncesi sakatlanan Karim Benzema, Fransa kadrosunda yer almasına rağmen Katar'dan ayrılmış ve turnuvada forma giymemişti.

Yıldız golcünün menajeri Karim Djaziri, sosyal medya hesabından Benzema konusunda tepki gösterdi.

"Neden onu bu kadar erken gönderdin"

Djaziri, "Üç uzmana danıştım. Benzema'nın en azından son 16 turunda kadroda olabileceğini söyledi. Neden onu bu kadar erken gönderdin?" ifadeleriyle teknik direktör Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

Milli takımı bırakmıştı

Karim Benzema finalde Cumhurbaşkanı Macron'un davetini reddetmiş ve Katar'a gitmemişti. Benzema turnuvanın ardından da milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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