Fransa’da keskin nişancı dehşeti: Ölü ve yaralılar var Fransa’nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan dahil 6 kişi yaralandı.

Fransa’nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi. Yerel basın, saldırganın sabıkalı olduğunu iddia etti. Kurtarma operasyonu devam ediyor.

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