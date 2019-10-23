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Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması

Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi, Fransa'da en çok İslam karşıtlığı yapan isimleri sosyal medya üzerinden oylama konusu yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:31
Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması

Fransa'da Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi (ORIW), bu yıl ülkede en çok İslam karşıtlığı yapan isimleri belirlemek için sosyal medyada oylama başlattı.

ORIW'in Twitter üzerinden başlattığı oylamada, bu yıl en çok İslam karşıtlığı yapan isim seçilecek. Sosyal medya kullanıcıları oylamada ülkede İslam karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerin arasından bir seçim yapacak. Birinciyi sosyal medya kullanıcılarının oyları belirleyecek.

İki grup halinde yapılan yarışmada, yarı finale kalan isimler yazar Barbara Lefebvre, Avrupa Parlamentosu milletvekili Nadine Morano, Fransız siyasetçi Aurore Berger, aşırı sağcı siyasetçi Jean Messiha, gazeteci Pascal Praud, akademisyen Laurent Bouvet, Cezayir asıllı gazeteci Mohamed Sifaoui, avukat Gilles-William Goldnadel oldu.

ORIW Başkanı Ifakat Yuna oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şahsiyetler çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Biz de bu duruma dikkat çekmek ve tepkimizi koymak istedik." dedi.

Geçen hafta cuma başlayan oylamanın sonucunun cuma günü açıklanması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:31
  1. Fransa
  2. İslam
  3. İslamofobi
  4. ORIW
  5. Anadolu Ajansı

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