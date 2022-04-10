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Dünya Fransa'da İslam karşıtı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a şok!
Dünya

Fransa'da İslam karşıtı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a şok!

İslam ve göçmen karşıtlarıyla bilinen aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a, salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, “utanç kaynağısın” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 18:25:00 - 2022-04-10 18:30:08
Fransa'da İslam karşıtı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a şok!

Cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a “utanç kaynağısın” diyerek tepki gösterdi.

Fransa'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine 48,5 milyon seçmenin katılması beklenirken, sandıkların kapanmasının ardından yerel saatle 20.00'ye kadar seçim yasağı uygulanacak.

Seçim yasakları siyasi partiler, adaylar ve yayın organları dışında sosyal medya kullanıcıları için de geçerli olacak.

Aşırı sağcı aday hoş karşılanmadı

Fransa’nın aşığı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da, oyunu kullanmak için başkent Paris’in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi.

“Utanç kaynağısın”

Müslüman ve göçmen karşıtlığı ile tanınan aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour’a “utanç kaynağısın” diye bağırdı.

Zemmour’un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

1 milyon kişiyi sınır dışı edecek

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

“Fransız değerlerini” benimseyin

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve “Fransız değerlerini” benimsemelerini istiyor.

 

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