Fransa'da insanlık dramı! Isınmak için giysilerini yakıyorlar

Soğuk havanın etkili olduğu Fransa'nın kuzeyindeki kampta kalan göçmenlerin ısınmak için giysilerini yaktığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki 4 ilde eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

North bölgesindeki Grande-Synthe kentindeki bir ormanda derme çatma çadırlardan oluşan kampta kalan yaklaşık 500 göçmene düzenli olarak yardımda bulunan insani yardım ve sivil toplum kuruluşu Utopia 56 yetkilileri, bölgede ağır bir plastik kokusu olduğunu, insanların ısınmak için kıyafetlerini yaktığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca kampta sadece bir su deposu bulunduğunu ancak 2 gündür donan musluk boruları nedeniyle suyun temin edilemediğini söyledi. Göçmenler, Fransa’nın kuzeyindeki Manş Denizi’ni geçerek İngiltere'ye gitmeyi amaçlıyor.