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Dünya Fransa'da İngiltere kararı!
Dünya

Fransa'da İngiltere kararı!

Fransa, Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'den gelen yolcular için uyguladığı seyahat kısıtlamalarını yılbaşı nedeniyle geçici olarak kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:43:00 -
Fransa'da İngiltere kararı!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Avrupa ülkesi oturumu olan çok sayıda kişi, araçlarıyla Manş Tüneli'nden Fransa'ya geçmek isterken sınır kapısında engellendi.

Şikayet ve taleplerin artması üzerine Paris yönetimi, Avrupa ülkelerinden herhangi birinde oturumu olan kişilerin evlerinde yılbaşını kutlamaları için salgından dolayı İngiltere'ye yönelik koyduğu seyahat kısıtlamalarını geçici olarak kaldırdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı sınırda görevli polis ve jandarmaya, İngiltere'den gelen ve Avrupa'da oturumu olan yolculara kolaylık sağlanması için genelge gönderdi.

Fransa, aralık ortasında Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Paris yönetimi, İngiltere’den Fransa’ya yalnızca Fransız vatandaşları ve ülkede oturum izni olanların girebileceğini açıklamıştı.

İngiltere'den Fransa'ya gelen yolculara 7 gün boyunca karantinada kalması zorunluluğu getirilmişti.

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