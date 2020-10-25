  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 10 arttı
Aktüel

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 10 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:20:31 -
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 10 arttı

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 4 günde, Kovid-19 vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" yaşanıyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla 1 milyon 138 bin 507'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 761'e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 12 bin 176 kişiden 1816'sının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17'ye ulaştı.

Ülkede, 24 Ekim'de 45 bin 422, 23 Ekim'de 42 bin 32, 22 Ekim'de ise 41 bin 622 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı ve ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı payla..
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Uzmanlardan çarpıcı yorum! Nikol Paşinyan yandı
Dünya

Uzmanlardan çarpıcı yorum! Nikol Paşinyan yandı

Uzmanlar, halkı cephede savaşmaya davet ederek canlı kalkan oluşturma çabasına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve yönetimini, sava..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay