Fransa'da gıda şirketi, üretimi kısmen durdurdu
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.
Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.
Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı bildirildi.