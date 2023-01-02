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Dünya Fransa'da gıda şirketi, üretimi kısmen durdurdu
Dünya

Fransa'da gıda şirketi, üretimi kısmen durdurdu

Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 20:06:00 -
Fransa'da gıda şirketi, üretimi kısmen durdurdu

Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.

Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.

Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı bildirildi.

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