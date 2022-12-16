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Dünya Fransa’da facia! 5’i çocuk 10 kişi öldü
Dünya

Fransa’da facia! 5’i çocuk 10 kişi öldü

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda yangın çıktı. Olayda 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:35:00 -
Fransa’da facia! 5’i çocuk 10 kişi öldü

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lyon Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı, her ihtimal göz önünde bulunduruluyor.

Yangının olduğu bölgeye gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın henüz başında olduklarını, bir şey söylemek için erken olduğunu vurguladı.

Darmanin, "Şu anda hala yaşam ile ölüm arasında olan kişiler var. Öncellik, mağdurların kimliğinin tespit edilmesi. Henüz tüm mağdurların kimliğini tespit edemedik, özellikle 5 çocuk var, 3 ve 15 yaşları arasında." ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 100 kişiye barınma imkanı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Darmanin, yangının çıkış nedenin henüz bilinmediğini, itfaiye erlerinin 15 kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

- Apartmanda kalan bir Türk kayıp

Ayrıca yangının çıktığı apartmanda kalan Ümran isimli Türk kökenli bir kadının, kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp kadının Enes ismindeki kardeşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıktığı apartmanda kalan 32 yaşındaki ablasına ulaşamadıklarını söyledi.

Yangından haberleri olur olmaz kriz birimine gittiklerini ancak ablasından henüz haber alamadıklarını aktaran Enes, hastane dahil her yerde onu aradıklarını belirtti.

Enes, kardeşinin telefonuna ulaşamadıklarını vurgulayarak ablası Ümran'dan bilgi alanların kendileriyle irtibat kurması çağrısı yaptı.

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