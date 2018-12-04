Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden olan zamlar askıya alındı

Fransa’da halk, hükümetin akaryakıta getirmek istediği zammı protesto etmek için sokağa döküldü. Uzun süredir devam eylemler sonrası, hükümet akaryakıt zamını geri çekti.

Yüz binler sokakta

“Sarı Yelekliler” isimli grubun başlattığı eylemlere yüz binlerce insan destek verdi. Sacece Paris’te 300 binden fazla eylemci sokağa döküldü.

Ülke sınırlarını aştı

Eylemlere Hollanda, Almanya ve Belçika’dan da destek verdi.

Kaos ortamı

Başta Fransa ve Belçika olmak üzere, eylemlerin sürdüğü ülkelerde polis protestoculara nefes aldırmadı. Fransa’da iki kişi öldü, 800’den fazla yaralı var. Fransa’da orantısız güç kullanan polis, Cumhurbaşkanı Macron’dan özel primi de kaptı.

Geri adım geldi

Eylemlerin büyümesi ve sivil isyana dönüşmesi sonrası Fransa hükümetinden geri adım geldi. Fransa Başbakanı Édouard Philippe, akaryakıta gelen zamların geri çekildiğini açıkladı.

Görüşme iptal

Aynı zamanda Fransa hükümeti, Sarı Yelekliler ile bugün yapılması beklenen görüşmenin iptal edildiğini resmi olarak duyurdu.