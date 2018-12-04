Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden olan zamlar askıya alındı
Fransa'da halkı sokağa döken akaryakıt zamları askıya alındı. Fransa Başbakanı Édouard Philippe, zamların geri çekildiğini duyurdu.04 Aralık 2018 Salı 10:23
Fransa’da halk, hükümetin akaryakıta getirmek istediği zammı protesto etmek için sokağa döküldü. Uzun süredir devam eylemler sonrası, hükümet akaryakıt zamını geri çekti.
Yüz binler sokakta
“Sarı Yelekliler” isimli grubun başlattığı eylemlere yüz binlerce insan destek verdi. Sacece Paris’te 300 binden fazla eylemci sokağa döküldü.
Ülke sınırlarını aştı
Eylemlere Hollanda, Almanya ve Belçika’dan da destek verdi.
Kaos ortamı
Başta Fransa ve Belçika olmak üzere, eylemlerin sürdüğü ülkelerde polis protestoculara nefes aldırmadı. Fransa’da iki kişi öldü, 800’den fazla yaralı var. Fransa’da orantısız güç kullanan polis, Cumhurbaşkanı Macron’dan özel primi de kaptı.
Geri adım geldi
Eylemlerin büyümesi ve sivil isyana dönüşmesi sonrası Fransa hükümetinden geri adım geldi. Fransa Başbakanı Édouard Philippe, akaryakıta gelen zamların geri çekildiğini açıkladı.
Görüşme iptal
Aynı zamanda Fransa hükümeti, Sarı Yelekliler ile bugün yapılması beklenen görüşmenin iptal edildiğini resmi olarak duyurdu.
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