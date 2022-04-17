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Dünya Fransa'da enflasyon rekoru kırıldı
Dünya

Fransa'da enflasyon rekoru kırıldı

Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da enflasyon yükselişini sürdürdü. Ülkede 1986 yılından sonra en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 07:31:00 -
Fransa'da enflasyon rekoru kırıldı

Fransa'da mart ayı enflasyon oranları açıklandı. Yıllık enflasyonun yüzde 4.5 artmasıyla ülkede rekor kırıldı. 1986'dan sonra en yüksek enflasyon oranı kayda geçti. Verileri Fransa Ulusal İstatistik Ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü açıkladı. Enflasyon 1 ayda yüzde 1.4, 1 yılda yüzde 4.5 oranın yükseliş kaydetti.

Enflasyondaki artışın nedeni olarak enerji fiyatlarının artması gösterildi. Çünkü enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 arttı. Petrolden üretilen ürünlerde yüzde 43.5, gıdada yüzde 2.9, mamul ürünlerdeyse yüzde 2.1 artış kayda geçti. Yüksek enflasyonun asgari ücretin yeniden değerlendirilmesine yol açacağı bildirildi. Çalışma Bakanlığ’da brüt bin 603 euro olan asgari ücretin 30 ila 35 euro arasında artacağını bildirdi.

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