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Dünya Fransa’da Danıştay'dan toplu ibadet kararı
Dünya

Fransa’da Danıştay'dan toplu ibadet kararı

Fransa’da Danıştay, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 03:25:00 -
Fransa’da Danıştay'dan toplu ibadet kararı

Ülkedeki Katolik Derneklerinin başvurusunu değerlendiren Danıştay, hükümetin söz konusu kararı gözden geçirmesi için 3 günlük süre tanıdı.

Danıştay’dan yapılan açıklamada, toplu dini ibadetlerin 30 kişiyle sınırlanmasının insanların haftalık ayin ve toplu ibadetlere katılmasını engelleyeceği belirtildi.

Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF), Danıştay’ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılması durumunda cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.

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