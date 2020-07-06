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Aktüel

Fransa'da Danıştay, "gösteriden önce izin alınması şartını" askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:55:04 -
Fransa'da Danıştay, "gösteriden önce izin alınması şartını" askıya aldı

PARİS (AA) - Fransa'da Danıştay, kamuya açık alanlarda düzenlenecek gösteriler için hükümetin uygulamaya koyduğu "izin alma şartını" askıya aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Danıştay, sendikaların yaptığı başvuru üzerine kamuya açık alanlarda düzenlenecek gösterilerden önce izin alınması şartının gösteri özgürlüğünü orantısız şekilde etkileyebileceğine karar verdi.

Danıştay, eylemlerden önce izin alınması şartını askıya aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gösterilere 5 binden fazla kişi katılamıyor.

Danıştay, 13 Haziran'da da salgın nedeniyle uygulamaya konulan eylem yasağını iptal etmişti.


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