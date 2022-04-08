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Dünya Fransa'da cami kapatmaya tuhaf gerekçe
Dünya

Fransa'da cami kapatmaya tuhaf gerekçe

Fransa'da güvenlik açısından cemaati ağırlamaya uygun olmadığı gerekçe gösterilerek iki cami kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 18:22:00 -
Fransa'da cami kapatmaya tuhaf gerekçe

Fransa'da Tourcoing'de belediye, iki camiyi, binalarının güvenlik açısından cemaati ağırlamaya elverişli olmadığını ileri sürerek kapattı.

La Voix du Nord gazetesi haberine göre, Güvenlik Komisyonu, Salman el-Farisi Camisi ile Rabbinin Adıyla Oku vakfına ait Clinquet Camisi'nin binalarında incelemelerde bulundu.

Komisyon, iki caminin güvenlik açısından cemaati ağırlamaya uygun olmadığı yönünde rapor hazırladı. Rapor üzerine Belediye Başkanı Doriane Becue, kentteki 5 camiden 2’sinin yeni bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı.

Eksiklik olduğunu gerekçe gösterdiler

Belediyede güvenlik işlerinden sorumlu Eric Denoeud, camilerde yapılan kontroller esnasında binalarda güvenlik açısından birtakım eksiklikler tespit edildiğini iddia etti. Denoeud, iki ibadethanenin gerekli tadilatları yapılana kadar kapalı kalacağını belirtti.

Karar, Müslüman toplumunun, camilerin ramazan ayında kapatılmasının uygun olmayacağı yönündeki ısrarlarına rağmen alındı.

Fransa, camileri kapatmaya devam ediyor

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.
Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

 

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Yorumlar

asker

fransaya bagli musluman ulkelerde kiliseleride kapatmak lazim

Bal

Allah'ta sizi kapatsın.
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