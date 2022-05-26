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Dünya Fransa'da 'Çabuk ol köle' mesajına 1000 avro ceza
Dünya

Fransa'da 'Çabuk ol köle' mesajına 1000 avro ceza

Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 04:26:00 -
Fransa'da 'Çabuk ol köle' mesajına 1000 avro ceza

France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.

Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.

“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.

Mahkeme, tüketiciyi 1000 avro para cezasına çarptırdı.



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