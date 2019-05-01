Fransa'da büyük korku! Alarma geçtiler...

Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemleri şiddetini bir artırıp bir azaltırken, Paris'i bu sefer de 1 Mayıs korkusu sardı. Başkent'te olası eylemlere karşı emniyet yetkilileri üst düzey önlemler alırken 7 binden fazla polis memuru olası eylemlere karşı meydanlara görevlendirildi.

Binalara plakalı önlem

Moda'nın başkenti olan Paris'te bulunan caddelerdeki lüks mağazalar 1 Mayıs eylemlerine karşı koruma altına alındı. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen yağma olaylarını bir daha yaşamak istemeyen dükkan sahipleri, binalarının her yerini ahşap ve metal plakalar ile kapladı.

Fransız AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda lüks moda markalarının ürünlerini satan mağazalarda hummalı bir koruma çalışmasının olduğu gözlendi.

Şiddet korkusu

Olası 1 Mayıs eylemlerine karşı teyakkuz halinde olan Paris'te şiddet korkusu var. Özellikle sokaklarda çatışma ve yağma olaylarına karşı hazırlıklar yappılırken bir çok bölge de polisler tarafından kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'te düzenlenecek 1 Mayıs gösterilerinde şiddet olaylarının çıkmasından kaygı duyduğunu açıkladı.

Castaner, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ile düzenlediği basın toplantısında, başkentte 1 Mayıs gösterilerinde şiddet olaylarının çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

Radikal şiddete karşı yasak

Paris'teki gösteride bin ila 2 bin 'radikal eylemcinin' şiddet olayları çıkarabileceğini ifade eden Castaner, göstericilerin Toulouse ve Rennes gibi şehir merkezlerinde gösteri düzenlenmesinin yasaklandığını bildirdi.

Eylemlerin alevlenmesi ve provakasyon ihtimaline karşı üst düzey güvenlik önelmleri alan emniyet yetkilileri 7 binden fazla polis ile Paris'te hazır bulunacak.