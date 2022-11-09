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Gündem Fransa’da bir gazete müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret karikatürü yayımladı!
Gündem

Fransa’da bir gazete müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret karikatürü yayımladı!

Müslümanlara yönelik İslam düşmanlığı tavırlarını sergileyen Avrupa ülkelerinden Fransa’da bir gazete, Katarlı futbolculara atfen hazırladığı ırkçılık ve nefret içerikli karikatürü yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 07:35:00 - 2022-11-09 08:15:01
Fransa’da bir gazete müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret karikatürü yayımladı!

Fransa'da bir gazetede Katar milli futbol takımını "terörist" olarak tasvir eden bir karikatürün yayımlaması tepkilere neden oldu.

Le Canard Enchaine adlı gazetedeki karikatür, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala yayımlandı.

FUTBOLCULARI TERÖRİST GİBİ GÖSTERDİLER

Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken tasvir ediliyor.

Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor. Karikatürde ayrıca Katar "otoriter emirlik"le suçlanıyor.

Karikatür, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.

“BARİZ IRKÇILIK VE NEFRET SERGİLEYEN KARİKATÜR”

Twitter'da bir kullanıcı, "Le Canard Enchaine, bariz ırkçılığını ve nefretini sergileyen aşağılık bir karikatür yayımladı" değerlendirmesinde bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Orta Doğu ülkesi olacak.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani geçen ay Dünya Kupası öncesinde ülkesine yönelik "eşi benzeri görülmemiş" eleştiri kampanyasına tepki göstermişti.

Yine Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik eleştirileri "ikiyüzlülük" olarak tanımlamıştı.

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