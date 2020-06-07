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Aktüel

Fransa’da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi

Fransa’da binlerce kişi sokaklara çıkarak, polis şiddetini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:31:56 -
Fransa’da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklara indi

Fransa’da binlerce kişi sokaklara çıkarak, polis şiddetini protesto etti. Protestocular, ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için anma yürüyüşü gerçekleştirdi.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar, tüm dünyaya yayıldı. Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Reims gibi büyük şehirlerde Floyd için anma yürüyüşü düzenlenirken, ülkede artan polis şiddeti ise protesto edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Paris’te 5 bin 500 kişi, ülke genelinde ise 23 bin 300 kişi protestolara katıldı. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerin protestolara destek verdiğini açıkladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda zaman zaman gerginlik yaşanırken, polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Protestocular, bugünde “Siyahların hayatı önemlidir” ve “Nefes alamıyorum” sloganlarını atmaya devam etti.

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