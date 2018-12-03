Fransa'da ambulans şoförleri de eyleme başladı
Paris'te günlerdir devam eden protestoların ardından ambulans şoförleri de eyleme başladı.03 Aralık 2018 Pazartesi 13:54
Fransa'da eylemler büyüyerek devam ediyor. Sarı yelekliler adıyla örgütlenen eylemcilerin ardından şimdi de ambulans şoförleri eyleme başladı.
Meclis önünde toplandılar
Başkent Paris'te ambulans şoförleri kötü çalışma şartlarını protesto etmek için Concorde Meydanı ve Fransa Ulusal Meclisi önünde toplandı.
Konvoy yaptılar
Ambulans şoförleri araçlarıyla trafikte konvoy oluşturdu.
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