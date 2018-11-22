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Fransa'da akaryakıt zammı protestolarına binlerce kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bugün ülke genelinde akaryakıt zamlarının protesto edildiği 268 gösteriye yaklaşık 5 bin 100 kişinin katıldığını açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:44
Fransa'da akaryakıt zammı protestolarına binlerce kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülkede bugün gerçekleştirilen akaryakıt zamlarını protesto gösterilerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Castaner, zamlarını protesto etmek amacıyla 268 gösteri düzenlendiğini ve gösterilere yaklaşık 5 bin 100 kişinin katıldığını belirtti. "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin ülke genelinde çok sayıda petrol depolarının giriş ve çıkışlarını engellemesi, öğle saatlerinde 75'ten fazla akaryakıt istasyonunda yakıtın kalmamasına neden oldu.

Göstericiler, ülkedeki birçok yol ve caddede blokaj eylem düzenlemeye devam ediyor. Cumartesi günü büyük eyleme hazırlanıyorlar. Geçen hafta cumartesi günü başlayan gösterilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Eylemcilerin, cumartesi başkent Paris'te büyük bir gösteri yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Cumartesi günü için izin verildi

İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, eylemcilere kentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda cumartesi gösteri yapmalarına izin verildiği belirtildi. Bakanlık daha önce gösterinin Concorde Meydanı'nda düzenlenmesini yasaklamıştı.

Öte yandan, milletvekili Jean Lassalle, dün eylemcileri desteklemek için Ulusal Meclisteki bir oturumda sarı yelek giymişti. Bakan Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, ilk 3 günkü gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'si ağır olmak üzere 528 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:44
  1. Fransa
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