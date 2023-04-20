Fransa'da acil serviste 3 gün yatak sırası bekledi! O hasta öldü

Fransa’da hastanelerdeki yatak sıkıntısı bir kişinin ölümüne neden oldu. Fransa’nın Rhune-Alpes bölgesinde yer alan Grenoble Üniversite Hastanesi’nin acil servisinde 3 gün boyunca yer bulamayan 91 yaşında hasta hayatını kaybetti. Olayın ardından sendikalar harekete geçerek, savcılığa suç duyurusuna bulundu. Sendikalar, 2022 Aralık ayından bu yana hastanede yer bulamayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sendikalar Cumhuriyet savcısına yaptıkları şikayette, "Bugün dikkatinizi çekiyoruz, Sayın Savcı, yıllardır bu yatak kapatma kararlarıyla, kamu yetkilileri, halkın sağlığı tehlikeye atıyor. Devletin şu noktaların tümünden sorumlu olduğuna inanıyoruz, başkalarının yaşamları için sonuçları olan tedavideki gecikmeler, hasta izleme eksikliği, hastane personeli için artan psiko-sosyal riskler" ifadelerine yer verildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 91 yaşındaki hastanın acil serviste 3 gün boyunca geriatri bölümü için yatak sırası beklediği sırada 12 Nisan'da hayatını kaybettiği bildirildi. Haberlerde, hükümetin finansman sağlamaması nedeniyle hastanenin personel ve ekipman yetersizliğinden dolayı bazı üniteleri kapattığı ve bir çok hastanın yer olmadığı için evlerine geri dönmek zorunda olduğu kaydedildi.

Hastane personeli, hastalara gerekli bakımı sağlayamadıkları için kendilerini sorumlu hissettiklerini aktararak, kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtti.