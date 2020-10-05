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Dünya Fransa üst düzey alarma seviyesine geçti! Paris'te tehlike çanları
Dünya

Fransa üst düzey alarma seviyesine geçti! Paris'te tehlike çanları

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Fransa yönetimi Paris'te 'maksimum alarm' seviyesine geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:02:00 -
Fransa üst düzey alarma seviyesine geçti! Paris'te tehlike çanları

Fransa Başbakanı Jean Castex'in ofisinden yapılan açıklamada, maksimum alarm seviyesi ile Paris ve çevresinde sıkılaştırılmış önlemlerin hayata geçirildiği bildirildi. Tedbirler kapsamında, Paris ve çevresindeki bar ve kafeler kapatılırken restoranlar ise hijyen tedbirlerini uygulamak koşuluyla açık kalacak.

Fransa hükümeti, önlemlerin ilk etapta iki hafta yürüklükte kalacağını açıklarken, daha detaylı bilgilerin ise Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Emniyet Müdürü Didier Lallement'in bugün düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Paris'teki yoğun bakım yataklarının yüzde 30'unun Kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanıldığı belirtiliyor.

Fransa, 24 saat içinde kaydedilen 17 bin yeni vaka ile koronavirüs enfeksiyonlarında rekor seviyeye ulaştı. Cumartesi günü açıklanan verilere göre, bir gün içerisinde 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Bu, 24 Eylül'den bu yana en yüksek sayı.

Fransa'da koronavirüse bağlı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 200'e yükseldi. Fransa, Avrupa'da koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Koronavirüs vakalarındaki artış üzerine Paris'te 'maksimum alarm' seviyesine geçildi. Paris ve çevresindeki bar ve kafelerin kapalı kalacağı bildirildi.

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