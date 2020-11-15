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Spor Fransa tek golle Portekiz'i yıktı
Spor

Fransa tek golle Portekiz'i yıktı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Fransa, turnuvanın son şampiyonu Portekiz'i 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 01:20:00 -
Fransa tek golle Portekiz'i yıktı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Portekiz sahasında son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk etti.

Luz Stadı'nda oynanan maçı Fransa 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 53. dakikasında sahneye çıkan N'Golo Kante takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kante son golünü 356 gün önce kaydetmişti.

Bu sonucun ardından Fransa 13 puana yükselerek grupta liderliğe yükselirken Portekiz ise 10 puanda kaldı.

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