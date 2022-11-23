Fransa sürprize izin vermedi
2022 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında son şampiyon Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 4-1 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rabiot, 32 ve 72. dakikalarda Giroud ile 68. dakikada Mbappe kaydetti. Avustralya'nın tek golünü de 9. dakikada Goodwin attı.
Bu sonucun ardından Fransa gruptaki puanını 3'e çıkarırken Avustralya, Dünya Kupası'na puansız başladı.
D Grubu'nun ikinci haftası Fransa - Danimarka ve Tunus - Avustralya maçlarına sahne olacak.
Fransa: 4 - Avustralya: 1
Stat: Al Janoub
Hakemler: Victor Gomes (Güney Afrika), Zakhele Siwela (Güney Afrika), Souru Phatsoane (Lesotho)
Fransa: Lloris, Pavard (Dk. 89 Kounde), Upamecano, Konate, Lucas Hernandez (Dk 13. Theo Hernandez), Tchouameni (Dk. 77 Fofana), Rabiot, Griezmann, Dembele (Dk. 78 Kingsley), Mbappe, Giroud (Dk. 89 Thuram)
Avustralya: Ryan, Atkinson (Dk. 85 Degenek), Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree (Dk. 73 Mabil), Irvine (Dk. 85 Baccus), Leckie, Goodwin (Dk. 73 Kuol), Duke (Dk. 56 Cummings)
Goller: Dk. 9 Goodwin (Avustralya), Dk. 27 Rabiot, Dk. 32 ve 71 Giroud, Dk. 68 Mbappe (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 55 Duke, Dk. 80 Irvine, Dk. 90+5 Mooy (Avustralya)
Aktüel
Süleyman Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı
Aktüel
TRT spor frekans bilgileri: TRT 1 uydu frekansı nasıl ayarlanır 2022? TRT 1 dünya kupası frekans nasıl ayarlanır? TRT SPOR frekans nasıl ayarlanır?
2022 Dünya Kupası, D Grubu, Fransa, Avustralya