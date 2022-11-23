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Spor Fransa sürprize izin vermedi
Spor

Fransa sürprize izin vermedi

2022 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında son şampiyon Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 4-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 02:00:00 -
Fransa sürprize izin vermedi

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rabiot, 32 ve 72. dakikalarda Giroud ile 68. dakikada Mbappe kaydetti. Avustralya'nın tek golünü de 9. dakikada Goodwin attı.

Bu sonucun ardından Fransa gruptaki puanını 3'e çıkarırken Avustralya, Dünya Kupası'na puansız başladı.

D Grubu'nun ikinci haftası Fransa - Danimarka ve Tunus - Avustralya maçlarına sahne olacak.

Fransa: 4 - Avustralya: 1

Stat: Al Janoub

Hakemler: Victor Gomes (Güney Afrika), Zakhele Siwela (Güney Afrika), Souru Phatsoane (Lesotho)

Fransa: Lloris, Pavard (Dk. 89 Kounde), Upamecano, Konate, Lucas Hernandez (Dk 13. Theo Hernandez), Tchouameni (Dk. 77 Fofana), Rabiot, Griezmann, Dembele (Dk. 78 Kingsley), Mbappe, Giroud (Dk. 89 Thuram)

Avustralya: Ryan, Atkinson (Dk. 85 Degenek), Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree (Dk. 73 Mabil), Irvine (Dk. 85 Baccus), Leckie, Goodwin (Dk. 73 Kuol), Duke (Dk. 56 Cummings)

Goller: Dk. 9 Goodwin (Avustralya), Dk. 27 Rabiot, Dk. 32 ve 71 Giroud, Dk. 68 Mbappe (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 55 Duke, Dk. 80 Irvine, Dk. 90+5 Mooy (Avustralya)

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2022 Dünya Kupası, D Grubu, Fransa, Avustralya

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