Fransa şov peşinde

Türkiye, Doğu Akdeniz’de hem kendisinin hem de kardeş ülke KKTC’nin haklarını savunmak adına attığı adımları kabullenemeyen haçlı zihniyeti kukla devlet olarak kullandığı Yunanistan üzerinden Türkiye’ye baskı uygulamaya çalışıyor. Son olarak Türkiye’nin attığı her adımda hüsrana uğrayan Fransa, Yunanistan’a destek vermek için bölgeye “Charles de Gaulle” adındaki uçak gemisini gönderdi. Fransa’nın tahrikkâr atağını Akit’e değerlendiren ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı emekli Albay Ali Coşar, şunları dile getirdi:

Türkiye gemileri yaktı bir kere!

“Tek bir uçak gemisi ile Türkiye gibi bir ülkeyi baskı altına almaya çalışıyorlarsa söz konusu ülkeler çok büyük bir gaflet içerisindedir. Uçak gemisinde 40 tane uçak var, kendi savunma silahları var. Fransa’nın maksadı Yunanistan’a destek verdiğini göstermek. Türkiye’ye karşı caydırma politikası uyguluyorlar. Burada Fransa, ‘Ben istersem Yunanistan’a her türlü imkanı sağlarım’ mesajı vermeye çalışıyor. Bu uçak gemisinin bölgede bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Türkiye şu anda her şeyi göze almış durumdadır.”

Yunanistan Fransa’nın Fransa da ABD’nin kuklası

Fransa’nın şu anda ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten Coşar, şöyle devam etti: “Fransa ‘Sarı Yelekliler’in eylemleri ve pandemi yüzünden büyük bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ayrıca, Fransa yüzyıllardır sömürgelerden elde ettiği geliri de azaldı. Bu tavırlarla kendi kendini bitirmeye çalışıyor. Ayrıca Fransa’nın arkasında da ABD var. ABD Fransa’yı, Fransa da Yunanistan’ı bir kukla devlet gibi yönetiyor. Ayrıca Fransa ekonomisini düzeltmek için Yunanistan’a silah satmak istiyor. Fransa ve Almanya arasında da bir liderlik savaşı var. Almanya bu savaşı kaybetmek istemediği için sürekli Türkiye’ye gelip gidiyor. Bu denklem içerisinde bir de İngiltere var. O da pusuda bekliyor. Bunların tek amacı Türkiye’yi bölgeden atmak. Son olarak olası bir çatışmada ilk vuran her zaman suçludur. O yüzden Yunanistan, Türkiye’yi kışkırtmaya çalışıyor. Türkiye bu oyuna gelirse savaş tazminatı ödemeye mahkum olur.”

Türkiye’ye güçleri yetmeyecektir

Fransa’nın emperyalist bir düşünceyle hareket ettiğini belirten TÜRPAV Milli Politikalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran da, şunları ifade etti: “Yunanistan ve Rum Kesimi’nin Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik bir diplomasi yürüttüğü ve diplomasinin ABD’nin Türkiye’yi güneyden kuşatma stratejisiyle örtüştüğünü söylemek mümkündür. ABD, terör örgütü PYD’ye olan desteği aracılığıyla Suriye üzerinden Türkiye’yi kuşatmaya çalışırken, Rum Yönetimi’ne 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırarak işin kapsamını daha da genişletmiştir. Fransa ise, tıpkı Lübnan’da olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de emperyalist bir devlet gibi davranarak hareket ediyor. Bunu ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesi durumunda oluşacak güç boşluğunu Fransa’nın doldurmak istediği şeklinde yorumlamak mümkündür. Tabi buna rağmen, vurgulamak gerekir ki ne ABD’nin ne de Fransa’nın bölgede hukuken söz sahibi olması mümkün değildir. Emperyalist politikalar uygulamaları Türkiye’yi diz çöktürmeye yetmeyecektir.”