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Dünya Fransa seçimlerinde şaşırtan sonuç! Sağ gösterip sol vurdular
Dünya

Fransa seçimlerinde şaşırtan sonuç! Sağ gösterip sol vurdular

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:52:00 - 2024-07-08 10:55:19
Fransa seçimlerinde şaşırtan sonuç! Sağ gösterip sol vurdular

Fransa seçimlerinde sağ ittifak anketlerde önde görünürken, sandıktan sol ittifak birinci çıktı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre erken genel seçimlerin ikinci turunda sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi birinci olurken, hiçbir parti veya ittifak mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Fransa'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi sol partilerin ittifakı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi verilere göre Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci olarak tamamladı. Yeni Halk Cephesi, ikinci turun sonunda 182 sandalye kazanarak bütün anketleri yanıltmış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakı 168 sandalye alırken, ilk turda birinci olan Jordan Bardella'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ise 143 sandalye kazandı.
Resmi sonuçlara göre hiçbir ittifak veya parti 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayacak 289 sandalye sayısına ulaşamadı. Seçime katılım oranı ise yüzde 66.63 oldu.

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Marine Le Pen, partinin kaybetmediğini zaferin sadece ertelendiğini belirterek, Ulusal Birlik Partisi'nin mecliste tek başına en çok sandalye kazanan birinci parti olduğunu söyledi.

Macron meclisi feshetmişti

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik tarafından elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik partisi oyların yüzde 31,5'ini, Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak ikinci sırada yer almıştı.
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