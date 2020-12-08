Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı

THIAROYE (AA) - Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında mücadele eden Senegalli Nişancılar (Tirailleurs Senegalais) düzenlenen törenle anıldı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen anma, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında savaştıktan sonra "isyan çıkarttıkları" gerekçesiyle Fransa tarafından öldürülen Senegalli nişancıların bulunduğu Thiaroye askeri mezarlığında yapıldı.

Bu yılki anma, ekimde 83 yaşında hayatını kaybeden, Senegal'in en önemli tarihçilerinden ve Senegalli nişancılar konusunda birçok araştırmaya imza atan Prof. Iba Der Thiam'a ithaf edildi.

Senegalli nişancıların mezarlarına çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Jandarma Genel Komutanı Jean-Baptiste Tine, Thiam'ın ailesi, askeri yetkililer, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve lise öğrencileri katıldı.

Tine, törende yaptığı konuşmada, Senegalli nişancıların bıraktığı mirasın sadece askeri olmadığını sivillerin de sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Senegalli nişancıların sadece Fransa için değil ülkeleri için de can verdiğinin altını çizen Tine, bu konuda Prof. Thiam'ın da büyük katkıları olduğunu hatırlattı.

Törende, Thiam'ın daha önce Senegalli nişancılara ilişkin yaptığı konuşmasından kesit de gösterildi.

Davetliler, konuşmaların ardından Senegalli nişancılar müzesini ziyaret etti.

Senegal'in en büyük tarihçilerinden Prof. Thiam, Senegalli nişancılara özel bir gün ayrılması fikrini ortaya atan ilk isim olarak biliniyor.

Senegalli nişancılar ilk kez dönemin Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade tarafından 2004'te anılmıştı.

- "Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı"

Fransa'nın en eski sömürgesi Senegal, 1895'ten 1946'ya kadar Fransız Batı Afrikası içinde yer aldı.

Senegal, 1946'da Fransa'nın uzak toprağı kabul edildi, 1958'de özerk yönetime dönüştü, 1960'ta da tam bağımsızlığını kazandı.

Fransa, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye sömürgelerinden birçok Afrikalı asker yolladı.

Afrikalı askerler arasında en kalabalık grubun Senegalliler olduğu biliniyor ve bu askerler Senegalli nişancılar ismiyle anılıyor.

Prof. Thiam, Anadolu Ajansının "Yükselen Afrika" projesi kapsamında 2017'de verdiği röportajda, Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgelerinin kurtardığını belirterek, şunları söylemişti:

"Tarih kitapları Dragoon çıkarmasında, Fransız ve Amerikan askerlerinin Marsilya ve Toulon'u aldığını yazar. Oysa asıl Marsilya ve Toulon'u Afrika birlikleri özgürleştirdi. Hatta birlikler Paris'i de almak için Strazburg'a kadar ilerledi. Ancak Strazburg'da durduruldular ve üniformaları çıkarıldı, yerine Fransız askeri üniforması giydiler ki Fransız askeri olmadıkları anlaşılmasın. Paris'i de aldılar. Fransa'yı işgalden kurtaranlar Afrikalı askeri birliklerdir. Yani Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı. Bunu asla tarih kitapları yazmaz. Nazilerin elinden, yıllarca sömürdüğü, ezdiği ve küçümsediği Afrikalılar tarafından kurtarıldıklarını hiçbir yerde okuyamazsınız. Özgürlükleri Fransa tarafından ellerinden alınmış halkların yine Fransa'nın özgürlüğü için mücadele vermiş olması da büyük bir ironidir."

Fransa Savunma Bakanlığı verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı boyunca cephede savaşan 17 bin Senegalli Nişancı ya öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu.



















