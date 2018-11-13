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Fransa PKK'lı teröristi Almanya'ya verdi!

Fransa'da yakalanan bir PKK'lı teröristin, Almanya'ya iade edildiği öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 17:15
Fransa PKK'lı teröristi Almanya'ya verdi!

Hakkında arama emri çıkartılan terör örgütü PKK üyesi bir kişinin, Fransa'da yakalanarak Almanya'ya iade edildiği bildirildi.

Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fransa'da 18 Temmuz'da tutuklanan 31 yaşındaki Özkan T. adlı PKK'lı teröristin, o günden beri iade edilmek üzere gözaltında tutulduğu ve dün Fransa makamlarınca Almanya'ya iade edildiği ifade edildi.

Hakim karşısına çıkartılan Özkan T'nin tutuklandığı belirtilen açıklamada, bu kişi hakkında, "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etme, adam yaralama, taciz, zorla alıkoyma" suçlamalarının bulunduğu vurgulandı.

Özkan T.'nin ayrıca PKK'lı terörist Cihan A, Hollanda vatandaşı Agit K. ve Evrim A. ile birlikte, PKK'nın sözde eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmakla ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak için fiziki şiddet uygulamakla suçlandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:15
  1. Fransa
  2. Almanya

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