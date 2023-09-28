Fransa peş peşe duyurdu: Temyiz mahkemesi 'iflas sistemi' kuran Türk'ün itirazını kabul etmedi

Fransa'da temyiz mahkemesi, şirket kurup daha sonra şirketin varlıklarını zimmetine geçirerek iflas bildirmeye dayanan bir sistem oluşturmaktan hüküm giyen Türk asıllı bir çiftin itirazını reddetti

Fransa'nın Arras kentinde Sulh Ceza Mahkemesi itiraz üzerine, hapis ve para cezasına mahkum edilen Türk asıllı bir çiftin davasını inceledi.

Yerel La Voix du Nord gazetesi, salı günü yeniden yargılanan çiftin davasına ilişkin detayları yayımladı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede çiftin bir "iflas sistemi" oluşturarak, kurdukları çok sayıda inşaat şirketi üzerinden usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.

Çift, 2021 yılında zimmete para geçirme, kaçak işçi çalıştırma, güvenin kötüye kullanılması ve maaş bordrolarının uygun şekilde düzenlememesi gibi suçlamalarla ertelenmiş hapis ve para cezası almıştı.

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Yerel polis ve jandarma, 2005-2008 yılları arasında Arrageois ve Douai bölgelerinde işlenen bu suçlara ilişkin uzun bir ön soruşturma yürütmüştü. Soruşturma daha sonra Lille emniyeti tarafından devralınmıştı.

Çiftin ertelenmiş hapis ve para cezasına yaptığı itiraz üzerine dava yeniden ele alındı.

.euronews aktardı: Mahkemede, Türk asıllı inşaat ustası H.A ve partneri S.V'nin bu suçları "iyi hazırlanmış bir sisteme" dayanarak işlediği öne sürüldü.

İddianameye göre, o dönem 36 yaşında olan ve kumar bağımlısı olduğu tespit edilen H.A, çalışanlarını devlete bildirmeden bir inşaat şirketi kurdu.

H.A, müşteriler tarafından fiyat teklifleri imzalandığında ve ön ödemeler yapıldığında, çoğunlukla işe başlamadan önce, parayı ve şirketin taşınmazlarını kendi ve partneri S.V'nin zimmetine geçiriyordu. H.A ayrıca, şirket hesabından yüklü miktarda nakit çekerek Türkiye'ye gönderiyordu.

İflas eden şirketin işleri sona erdiğinde, zimmete geçirilen paranın bir kısmıyla finanse edilen, bazen başka kişiler adına yeni bir şirket kuruluyordu.

En az 6 şirket kuruldu

Mahkemede söz alan savcılık makamı, "2001 ve 2006 yılları arasında, her biri birkaç yüz bin euroluk önemli borçlarla tasfiye edilen en az altı şirket kuruldu. Soruşturma polisi tarafından adlandırıldığı şekliyle H. A. sistemi!" şeklinde konuştu.

Savcı, "Toplam 226 bin euronun zimmete geçirildiği, bunun 68 bin eurosuyla kumar borçlarının ödendiği, geri kalanının ise yabancı hesaplara aktarıldığı veya yeni şirketler kurmak için kullanıldığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Savcılık, H. A. ve eşi için sırasıyla iki yıl ve altı ay hapis cezası ile 20 bin ve 2 bin euro para cezası talep etti.

Tıbbi nedenlerle mazeretli olan müvekkilleri için hoşgörü talebinde bulunan savunma avukatı, "2008 yılında tüm ticari faaliyetlerini durdurdular ve o zamandan beri güvencesiz koşullarda yaşıyorlar. H. A. Türkiye'den geldi, okuma yazma bilmiyordu ve yönetim ya da muhasebe konusunda hiçbir fikri yoktu. Daha çok beceriksizliğinin kurbanı oldu." savunması yaptı.

Mahkeme, savcılığın taleplerine büyük ölçüde uyarak H.A.'ya yönelik para cezası dışındaki kararı onadı. 20 bin euroluk para cezasınınsa ertelenmesi hükmü verdi. H.A ayrıca, güveni kötüye kullanma suçlamasından beraat etti.