Fransa Milli Eğitim Bakanı tuvaletten canlı yayına bağlanınca rezil oldu
Fransa Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer bir televizyona bağlandığı canlı yayın sırasında telefonunu düşürünce, tuvalette pantolonsuz klozetin üstünde otururken yakalandı. Tuhaf olay ülkede gündem oldu.
Fransa Millî Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa kanalı BFMTV canlı yayında telefonla görüntülü olarak katıldı.
Ancak canlı yayında herkesi şoke eden anlar yaşandı. Fransız bakan bir anlık boşluğa geldi ve dengesi kaybetti telefonu elinden düşürdü.
Canlı yayında dengesini kaybeden bakanın klozet üzerinde pantolonsuz oturduğu ortaya çıktı. Canlı yayındaki talihsiz anlara şahitlik eden spiker bir anda şaşırdı ama canlı yayına devam etti.