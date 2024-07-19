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Gündem Fransa meclisinde ilginç dakikalar! Irkçı vekil bu hareketleri beklemiyordu
Gündem

Fransa meclisinde ilginç dakikalar! Irkçı vekil bu hareketleri beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-07-19 06:16:00 - 2024-07-19 06:18:06

Fransa’da meclis başkanı seçimi ilginç anlara sahne oldu. Oy kullanan vekiller kendilerini karşılayan aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından bugün yeni milletvekillerine kapılarını açacak Ulusal Meclis'te başkanlık koltuğu için oylama yaptı.

Yerel saatle 15.00'te yapılacak oturumda meclis başkanlığı için yarışan isimler arasında, seçim öncesinde bu koltuğun sahibi, Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı Yael Braun-Pivet'nin yanı sıra solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisinin adayı Charles de Courson, aşırı sağcı parti Ulusal Birlikin (RN) adayı Sebastien Chenu yer aldı.

 

Macron'un merkezci Rönesans partisinden olan Yaël Braun-Pivet, 207 oy alan Komünist Parti vekili André Chassaigne'e karşı 220 oy alarak yeniden Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

İLGİNÇ ANLAR

Oy kullanan vekilleri karşılama görevi, gelenek gereği meclisin en genci olarak “aşırı sağ” vekili Flavien Termet’ye kalınca, kimisi taş kağıt makas oynadı, kimisi yüz çevirdi, kimisi diklendi.
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