Fransa Mali'de 100'e yakın sivilin katledildiği düğünü o ülkenin bombalarıyla vurmuş!

Bellingcat'te yayınlanan araştırmaya göre, Fransa'nın 3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıda, ABD'li Raytheon firmasınca üretilen lazer güdümlü GBU-12 Paveway II bombası kullanıldı.

Daha önce Suudi Arabistan'ın da Yemen'de gerçekleştirdiği sivil katliamlarında söz konusu bombayı kullandığı belirtiliyordu.

Yaklaşık 230 kilo ağırlığındaki bomba, lazer güdümüyle hassas hedef alma özelliğine sahip olmasıyla biliniyor. Bu özelliği de, sivillere yönelik bu saldırıların hedef gözetilerek düzenlendiği sonucunu ortaya çıkarıyor.

Öte yandan, saldırıda gözlem amacıyla ABD yapımı MQ-9 Reaper drone'larının da kullandılığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

3 Ocak 2021 tarihinde Fransa, Mali'nin orta kesiminde bulunan Mopti bölgesine bağlı Douentza yerleşimi yakınında yer alan Bounti köyünde bir düğünü vurdu.

Düğünde çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bölge kaynakları, öldürülen sivillerin sayısının 100'e ulaştığını ifade etti.

Bölgede en az 100 sivilin katledildiğine dair raporların yayılmasının ardından Fransız ordu kaynakları AFP'ye açıklamada bulundu.

AFP'nin aktardığı bilgilere göre Fransız ordusu, bölgeyi uzun süre gözlem altına aldıktan sonra hava saldırısı düzenlendiğini ve cihat yanlılarının öldürüldüğünü iddia etti.

Fransız ordusunun iddiası ise bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Bölge halkı da vurulan noktanın sivillerin bulunduğu bir düğün olduğunu kaydetti.

Saldırı, Müslüman Fulanileri hedef aldı.