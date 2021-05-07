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Dünya Fransa Lübnan'dan eli boş döndü! Apar topar ülkeden ayrıldı
Dünya

Fransa Lübnan'dan eli boş döndü! Apar topar ülkeden ayrıldı

Fransa Lübnan ziyaretinden umduğunu bulamadı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ülkede gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretlerin ardından basın toplantısı dahi yapmadan apar topar Lübnan'dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 08:21:00 -
Fransa Lübnan'dan eli boş döndü! Apar topar ülkeden ayrıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Lübnan'da hükümetin kurulması konusunda yetkililerle temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaret, olumsuz bir atmosferde sona erdi.

Le Drian'ın çarşamba günü başladığı ve dün Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri ile gerçekleştirdiği görüşmeler, yerel medya tarafından yakından takip edildi.

Yerel basının, Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğine dayandırdığı haberlerde, Le Drian'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde olumsuz bir havanın hakim olduğu ve bakanın, basın toplantısı düzenlemeden ülkeden ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Le Drian'ın Hariri ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili haberlerde ise Hariri'nin, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo'nun ikametgahında yarım saat süren görüşmeden basın açıklaması yapmadan ve hoşnutsuz bir şekilde ayrıldığı kaydedildi.

Haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı, görüşmede Hariri'ye, "Sen bize hükümeti kurma sözü verdin, biz de seni sonuna kadar destekledik. Ama hükümetin kurulamaması nedeniyle Fransa'nın imajı zedelendi. Senin de bunda payın var." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin basın ofisinden, Le Drian'ın kendisine sarf ettiği sözleri yalanlayan bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, aralarında Nasırcı Halk Organizasyonu ve Lübnan Komünist Partisi'nin de bulunduğu 14 muhalif siyasi parti ve grubun, Le Drian'la görüşmeyi reddettiği ve buna gerekçe olarak da Fransa'nın sömürgeci bir devlet olmasını gösterdiği dile getirildi.

Komünist Parti, yaptığı açıklamada, "mevcut mezhepçi siyasi sistemi yeniden canlandırma girişimlerini" reddettiğini belirtti.

Bugün ülkeden ayrılması beklenen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, dün Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri ve eski Başbakan Hariri ile bir araya gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmiş ve hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurulamazken Fransa'nın girişimi de başarıya ulaşamamıştı.

Macron, Lübnan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini tehditkar sözlerle sonlandırmış ve "Yetkililer, ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır." demişti.

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