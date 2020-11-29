Fransa karıştı! Merkez Bankası’nı ateşe verdiler

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.

İHA'nın aktardığı habere göre, göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu. Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.

Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan 577 milletvekilinin bulunduğu Fransa Ulusal Meclis’inde 24 Kasım’da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 “evet”, 108 “hayır” oyu ile Meclisten geçmişti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor. Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Fransa’da protestocular Merkez Bankası'nı ateşe verdi

Fransa’da on binlerce kişinin katıldığı “Küresel Güvenlik” yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda Merkez Bankası ateşe verildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 46 bin kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti. Protestolarda akşam saatlerinde tansiyon yükselmiş, göstericiler polisle çatışmış ve çok sayıda aracı ateşe vermişti.

Bastille Meydanı’nda bulunan Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi. Alevler binanın içine ulaşmazken, Merkez Bankası’nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

Başkent Paris ve ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşen protestolar devam ediyor.