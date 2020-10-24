Fransa iyice sıyırdı! Kadınlara özel havuzu teröre bağladılar

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideoloji ile bağdaştırmaya kalkarak bir skandala imza attı.

Europe 1 radyosuna konuşan Le Maire, Fransa’da yıllardır var olan "siyasi İslam" fikrinin, terörün kökenindeki ideoloji olduğunu öne sürdü.

La Maire bazı belediyelerde yüzme havuzlarında kadınlara özel seanslara izin verilmesini terörist ideoloji olarak nitelediği 'siyasi İslam’a' teslim olmakla bağdaştırmaya kalktı ve korkaklık olarak tanımladı.

Macron, İslam’ı hedef göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim tarihinde, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunacağını belirtmişti.

"Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." şeklinde skandal ifadeler kullanan Macron, "Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü öne sürerek İslam'ı hedef göstermişti.

Geçen hafta da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığı" iddiasında bulunmuştu.