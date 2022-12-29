Fransa ile kritik görüşmeyi Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan: Fransa'daki olaylarla ilgili temas
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Colonna'nın telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Fransa'da meydana gelen şiddet olaylarının ele alındığı belirtildi. Terör örgütü PKK, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdiği haberleri gündeme düşmüştü. Ayrıca Çavuşoğlu'nun, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığı ifade edildi
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Colonna telefon görüşmesinde, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.
Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı tahribatın izleri silinmedi
Görüşmede, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ile terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
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