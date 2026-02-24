  • İSTANBUL
Dünya Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi
Dünya

Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi

Fransa’nın Lyon kentinde öldürülen aşırı sağcı gençlerle ilgili ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner açıklama yaptı. Açıklama sonrası Kushner, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ama gitmedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Kushner'in davete icabet etmemesi üzerine Büyükelçi'ye "diplomatik zorunlulukları" olduğunu hatırlattı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Info'da katıldığı programda, Kushner'in Dışişleri Bakanlığına gitmemesi ve bu nedenle artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşmesine kısıtlama getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun Fransa ile ABD arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Barrot, "Daha başka durumlar da görüldü ancak doğal olarak ülkemizdeki görevini yerine getirme kabiliyetini etkileyecektir." diye konuştu.

Yabancı ülke temsilcilerinin ulusal tartışma konularına müdahale etmemesi gerektiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Barrot, Kushner'e Dışişleri Bakanlığının davetine icabet etmesinin "diplomatik bir zorunluluk" olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Barrot, Kushner'in Dışişleri'ne gelmemesine şaşırdığını da kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'i dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GİTMEYEN KUSHNER'İN FRANSIZ BAKANLARLA GÖRÜŞMESİ KISITLANMIŞTI

Fransız diplomatik kaynaklar, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kushner'in, bakanlığa gitmemesi üzerine Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını bildirmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, Bakanlığa gitmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

Yorumlar

bizdekilerde vıdı vıdı yapar

koskoca fransayı takmıyorlar bizi takarlarmı ::)) amerika

amerika avruyayı artık umursamıyor

1945 den sonra siz ekonomiye bakın ben sizi korurum dedi simdi artık umursamıyor amerika aynı arapları kürtleri umursamadığı gibi
