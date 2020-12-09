  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Hükümet Sözcüsü Attal: "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez"
Aktüel

Fransa Hükümet Sözcüsü Attal: "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:37:26 -
Fransa Hükümet Sözcüsü Attal: "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez"

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, UEFA Şampiyonlar Liginde Paris Saint-Germain (PSG) - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez." dedi.

Attal, söz konusu maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin CNEWS kanalında açıklama yaptı.

Her iki takımın oyuncularının dayanışmasının selamlanması gerektiğini ifade eden Attal, "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez." diye konuştu.

Attal, Fransa ve Türkiye'nin bu olaya sert tepki gösterdiğini kaydetti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Webo'ya ırkçı söylemde bulunulması, Türkiye'nin ve spor dünyasının tepkisine neden olmuştu.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, söz konusu olay üzerine Başakşehir ve PSG oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirmişti.

Karşılaşmaya bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!
Gündem

Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler
Dünya

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi habercilik ilkelerini çiğnedi.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay