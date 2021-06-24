Fransa gruptan çıkmayı başardı

Dev maçta Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Fransa'nın gollerini 45+2 ve 48. dakikada (P) Benzema kaydetti. Portekiz'in gollerini ise 31. ve 60. dakikalarda penaltıdan Ronaldo kaydetti.

Bu skorların ardından Fransa 5 puanla grubu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puan ve averajla grubu 3’üncü sırada bitirdi ve en iyi 3’üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı.