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Gündem Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken rezalet karar: Müslüman futbolculara orucu yasakladı!
Gündem

Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken rezalet karar: Müslüman futbolculara orucu yasakladı!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 01:27:00 - 2023-04-01 01:33:06
Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken rezalet karar: Müslüman futbolculara orucu yasakladı!

Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken oruç kararı! Fransa bir skandala daha imza attı: Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklayan bir karar aldı. Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi. Karar sosyal medyada gündem oldu. Bu rezilliğe sosyal medyadan büyük tepki yağdı, olay oldu. Rezalet olarak nitelediler!

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.
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