Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken rezalet karar: Müslüman futbolculara orucu yasakladı!

Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki çeken oruç kararı! Fransa bir skandala daha imza attı: Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklayan bir karar aldı. Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi. Karar sosyal medyada gündem oldu. Bu rezilliğe sosyal medyadan büyük tepki yağdı, olay oldu. Rezalet olarak nitelediler!