  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fransa Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı!
Spor

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:59:00 -
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini bildirdi.

Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini ancak bu konuyu diğer federasyonlarla henüz görüşmediğini belirtti.

Sporun halkları birleştirmeyi ve gerilimi düşürmeyi sağladığını ifade eden Le Graet, spor ve özellikle futbol dünyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında tarafsız kalamayacağını kaydetti.

Le Graet, "Polonya, 24 Mart'ta Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemiyor. Fransa, bu durumda olsaydı ne yapardı?" sorusuna, "Çok basit. Çok uzun düşünmeye gerek yok. Hiç gitmezdik. Mevcut dramatik şartlarda, bu ülkeye karşı futbol oynayabileceğimizi nasıl düşünebiliriz?" yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay