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Dünya Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:51:00 -
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Fransa'nın önceliklerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların sona ermesiyle, "Dağlık Karabağ'da halkın korunması ve son haftalarda evlerinden kaçan on binlerce insanın geri dönmesi için" müzakerelerin iyi niyetle yeniden başlaması gerektiği aktarıldı.

Macron'un ülkesinin Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımda bulunacağı, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemlerin alınmasını istediği ifade edildi.

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