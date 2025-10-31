Fransa envanterini güçlendiriyor! M51.3 nükleer balistik füze hizmete girdi

M51.3 Denizaltıdan Atılan Balistik Füze (SLBM) programında, değişen stratejik gereksinimlerle uyumlu olacak şekilde kademeli bir geliştirme modeli izleniyor. Füzenin yeterlilik testi Kasım 2023’te, Fransa’nın güneybatısındaki Biscarrosse Üssü’nden başarıyla gerçekleştirildi.

Son iki yıl boyunca yürütülen çalışmalar, füzenin performansının ve nükleer güvenlik standartlarına uygunluğunun teyidine odaklandı. Bu testler, nükleer denizaltılar da dahil olmak üzere operasyonel sahalarda gerçekleştirildi. Hizmete giriş için gerekli son adımlar Eylül 2025’te tamamlandı ve sistem tam ölçekli üretim için hazır hale geldi.

“On yıllık bir çalışmanın doruk noktası”

ArianeGroup Savunma Programları Direktörü Vincent Pery, gelişmeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu kilometre taşı, on yıl süren geliştirme sürecinin zamanında ve başlangıçta belirlenen bütçe dahilinde tamamlanmasının bir göstergesidir. M51.4 geliştirme sözleşmesinin verilmesinden sadece birkaç hafta sonra gelen bu başarı, ArianeGroup ve endüstriyel ortaklarının balistik ve uzay sistemleri alanındaki tam yetkinliğini ortaya koyuyor.”

Pery sözlerine şöyle devam etti:

“DGA’ya ve Fransız makamlarına ArianeGroup’un uzmanlığına ve ana yüklenici rolüne duydukları güven için teşekkür ediyorum. Günümüzün değişen jeopolitik ortamında M51.3 füzesinin konuşlandırılması, Fransa’nın deniz tabanlı nükleer caydırıcılığının sürdürülebilir güvenilirliğini garanti altına alıyor.”

Avrupa’da stratejik bir füzeyi tasarlayıp üretebilen tek şirket olan ArianeGroup, DGA adına M51 programının endüstriyel ana yüklenicisi olarak görev yapıyor. Şirketin sorumlulukları, füzenin tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Tasarım, üretim, bakım, operasyonel destek ve hizmet ömrü sonu söküm süreçlerinin tamamı ArianeGroup tarafından yürütülüyor.

Teknik özellikler ve menzil

Fransız Bakanlığa göre, M51 füzesi kıtalararası menzile sahip ve birden fazla nükleer harp başlığı taşıyabiliyor. Fransa’nın her bir balistik füze denizaltısı, 16 adet M51 füzesiyle donatılmış durumda. ArianeGroup verilerine göre bu füzeler, 12 metre uzunluğa ve katı yakıtlı üç aşamalı itki sistemine sahip.

Füzenin kesin menzili açıklanmasa da ArianeGroup, M51’in atmosfer dışına 2.000 kilometreden fazla yükselerek Mach 20 hızında yeniden giriş yaptığını ve “birkaç bin kilometre menzile” sahip olduğunu bildirdi.

M51 balistik füzesinin ilk modeli 2010 yılında hizmete girdi. DGA, Ağustos 2025’te, ArianeGroup’la M51.4 versiyonunun geliştirilmesi için sözleşme imzaladı.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com / defensenews