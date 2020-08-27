Fransa Dışişleri Bakanı Parly, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesi ile Irak'ın ortak düşmanının terör örgütü DEAŞ olduğunu belirterek, 6 yıldır örgüte karşı mücadele edildiğini ve bu konuda peşmergeyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Parly, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'tan sonra Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Barzani ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Parly, Fransa ve Irak'ın ortak düşmanının DEAŞ olduğunu belirterek, örgütle 6 yıldır mücadele edildiğini, bunun ağır, zor ancak önemli bir savaş olduğunu ifade etti.

Fransız Bakan Parly, Peşmergeye uluslararası koalisyon güçleri kapsamında DEAŞ ile mücadele için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Fransa'nın yardımlarını unutmayacağız"

IKBY Başkanı Barzani de Parly'nin Irak ziyaretini, IKBY ve Irak'ın halen terörle mücadele konusunda uluslararası koalisyon güçlerinin yardımına ihtiyaç duyduğu hassas bir döneme denk gelmesi dolayısıyla önemli bulduğunu belirtti.

Erbil ve Paris arasında 1980'lerden bu yana iyi ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Barzani, "Fransa çok zor dönemlerde Kürdistan Bölgesi'ne yardımlar sundu. Fransa her zaman Kürdistan Bölgesi'ne karşı dostane bir davranış sergilemiştir. IKBY halkı, tüm oluşumlarla birlikte Fransa'nın yardımlarını unutmayacak." dedi.

Barzani, DEAŞ ile mücadelede askeri yardımlarının yanı sıra bölgedeki Ezidi ve Hristiyanlar başta olmak üzere Paris'in tüm iç göçmenlere insani yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

Parly ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya gelmişti.







