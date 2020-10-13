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Aktüel Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalmaları gerektiğini söyledi
Aktüel

Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalmaları gerektiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:02:18 -
Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalmaları gerektiğini söyledi

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununda ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.

Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, milletvekillerin Dağlık Karabağ ile ilgili yaşanan sorunda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği yönündeki çağrıya ilişkin, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın (AGİT) 1994'te Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsız kalmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ara buluculuk rolünün bulunduğunu ifade eden Le Drian, "İki ülkeden (Azerbaycan ve Ermenistan) birini taraf tutarsak meşru olamayız." dedi.

Le Drian, ülkesinin Ermenistan ile "yakın ikili ilişki" sürdürdüğünü belirterek Azerbaycan ile de uzun süreli ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

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